Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
|
19.02.2026 20:45:35
Huge News for Toast Investors -- but Should You Wait Before Buying the Stock?
Discover how Toast (NYSE: TOST) leverages its integrated Point of Sale (POS) platform, rising enterprise adoption, and new verticals to build a potentially resilient growth story. Watch the video below to see why disciplined investors are still waiting for clearer profitability trends.*Any stock prices mentioned were the market prices of Feb. 17, 2026. This video was published on Feb. 18, 2026Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toast
|
11.02.26
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Toast zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Toast
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Toast
|23,46
|-0,15%