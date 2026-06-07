Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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08.06.2026 01:56:39
Huge News for Uber Stock Investors
Uber (NYSE: UBER) is likely to grow sales while hiring fewer individuals.*Stock prices used were the afternoon prices of June 4, 2026. The video was published on June 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Uber
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05.06.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Uber-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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