Apartment Income REIT Aktie
WKN DE: A2QKH5 / ISIN: US03750L1098
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06.04.2026 11:01:00
Hugh Jackman relists $29 million New York apartment, a year after divorce from Deborra-Lee Furness
Actor Hugh Jackman has put the sprawling New York City apartment he once shared with his ex-wife, Deborra-Lee Furness, back on the market for the discounted price of $28.75 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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