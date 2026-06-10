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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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10.06.2026 22:24:00

Hugo Boss: Britischer Großaktionär Frasers will Modehersteller übernehmen

Bisher gehörten der britischen Frasers-Gruppe rund ein Viertel der Boss-Aktien. Jetzt will das Unternehmen die volle Kontrolle und macht den übrigen Aktionären ein Angebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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