HUGO BOSS-Aktie endet fester: Ehefrau von HUGO BOSS-Chef kauft Aktien im Millionenwert

Bei HUGO BOSS kam es zu einem Insiderdeal in Millionenhöhe.

Die Ehefrau von HUGO BOSS -Chef Daniel Grieder hat Aktien des Modekonzerns im Millionenwert erworben. Insgesamt habe Louise Camuto am Montag Unternehmensanteile zum Preis von rund 1,5 Millionen Euro gekauft, teilte HUGO BOSS am Dienstagnachmittag in Metzingen mit.

Das Papier schloss den XETRA-Handel um 0,36 Prozent höher bei 61,98 Euro.

METZINGEN (dpa-AFX)