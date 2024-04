HUGO BOSS-Aktie freundlich: HUGO BOSS wird Russland-Geschäft los

HUGO BOSS habe eine Einigung über den Verkauf seiner russischen Niederlassung an Stockmann JSC, einem der langjährigen Großhandelspartner in Russland, erzielt, teilte HUGO BOSS am Mittwoch mit und bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht. Die europäischen Behörden müssten dem Deal noch zustimmen.

Die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte zuvor berichtet, die russische Regierungskommission habe den Verkauf an den Einzelhändler Stockmann abgenickt.

Durch die Vereinbarung werde HUGO BOSS in Russland nicht mehr mit einer eigenen juristischen Person präsent sein, erklärte das Unternehmen mit Sitz in Metzingen weiter. Zum Kaufpreis machte der Modekonzern keine Angaben. Häufig trennen sich die westlichen Unternehmen von ihren Firmen und Beteiligungen in Russland zu einem symbolischen Preis.

HUGO BOSS hatte wie andere Gesellschaften 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine seine Russland-Geschäfte eingestellt. Gleichwohl schaffte der Damen- und Herrenausstatter im vergangenen Jahr Bestmarken bei Umsatz und Gewinn.

Im XETRA-Handel zeigt sich die HUGO BOSS-Aktie zeitweise um 0,35 Prozent fester bei 51,04 Euro.

Düsseldorf (Reuters)