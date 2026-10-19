Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Investition
|
19.10.2026 16:03:04
HUGO BOSS-Aktie gefragt: Frasers Group steigert Beteiligung
Per 16. Oktober hielt Frasers Aktienbesitz und Stimmrechte von 48,80 Prozent an HUGO BOSS verglichen mit 47,89 Prozent Ende August. Gleichzeitig sank der Anteil, den Frasers über Finanzinstrumente (Put-Optionen) hält, auf 22,16 Prozent von zuvor 29,72 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Insgesamt sind Frasers per 16. Oktober den Angaben zufolge 70,96 Prozent an HUGO BOSS zuzurechnen verglichen mit 77,61 Prozent zuvor.
Die britische Frasers Group hatte Anfang September erklärt, bei dem Modekonzern auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Wie Frasers damals mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente. Die Put-Optionen haben Fälligkeiten zwischen März 2027 und Dezember 2029.
Frasers-CEO Michael Murray ist seit Mitte September Aufsichtsratschef bei HUGO BOSS.
Zeitweise gewinnt die HUGO BOSS-Aktie im XETRA-Handel 0,63 Prozent auf 38,23 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
19.06.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
17.06.26
|FTSE 100-Titel Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
15.06.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Group PLC Registered Shs
|10,40
|2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.