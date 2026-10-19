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WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

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Investition 19.10.2026 16:03:04

HUGO BOSS-Aktie gefragt: Frasers Group steigert Beteiligung

HUGO BOSS-Aktie gefragt: Frasers Group steigert Beteiligung

HUGO BOSS' größter Aktionär, die Frasers Group des Milliardärs Michael Ashley, hat seinen Aktienanteil weiter leicht aufgestockt, wie geplant.

Per 16. Oktober hielt Frasers Aktienbesitz und Stimmrechte von 48,80 Prozent an HUGO BOSS verglichen mit 47,89 Prozent Ende August. Gleichzeitig sank der Anteil, den Frasers über Finanzinstrumente (Put-Optionen) hält, auf 22,16 Prozent von zuvor 29,72 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht. Insgesamt sind Frasers per 16. Oktober den Angaben zufolge 70,96 Prozent an HUGO BOSS zuzurechnen verglichen mit 77,61 Prozent zuvor.

Die britische Frasers Group hatte Anfang September erklärt, bei dem Modekonzern auf eine Mehrheitsbeteiligung aufzustocken. Wie Frasers damals mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente. Die Put-Optionen haben Fälligkeiten zwischen März 2027 und Dezember 2029.

Frasers-CEO Michael Murray ist seit Mitte September Aufsichtsratschef bei HUGO BOSS.

Zeitweise gewinnt die HUGO BOSS-Aktie im XETRA-Handel 0,63 Prozent auf 38,23 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

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