Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Anteile erhöht
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21.07.2026 13:32:45
HUGO BOSS-Aktie im Minus: Frasers hält inzwischen über 30 Prozent
Der vom britischen Milliardär Mike Ashley gegründete Einzelhandelskonzern Frasers teilte mit, er habe nach der Ausübung von Verkaufsoptionen in der vergangenen Woche HUGO BOSS-Aktien erworben, die einem Anteil von 3,69 Prozent am Konzern entsprechen. Damit erhöht sich die Beteiligung von Frasers an HUGO BOSS auf etwa 30,28 Prozent. Darin sind allerdings die Aktien, die im Rahmen des Übernahmeangebots angedient wurden, nicht berücksichtigt.
Die Frasers Group ist schon länger ein Großaktionär von HUGO BOSS und hatte nach und nach bei dem MDAX-Konzern aufgestockt. Vor knapp einem Jahr überschritt die Beteiligung die Schwelle von 25 Prozent, seit dem vergangenen Jahr sitzt Frasers-CEO Michael Murray im Aufsichtsrat.
Im vergangenen Monat hatte Frasers ein Angebot in Höhe von 38 Euro je Aktie für die ausstehenden Anteile an HUGO BOSS abgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat des Modekonzern empfahlen den Aktionären einstimmig, das Angebot abzulehnen. Zur Begründung hieß es, die Offerte spiegele "den eigenständigen Unternehmenswert" und "das zukünftige Wertschöpfungspotenzial" des MDAX-Unternehmens "nicht angemessen wider".
Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent tiefer bei 37,88 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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