HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Personalwechsel
|
28.09.2026 09:24:00
HUGO BOSS-Aktie in Grün: Abschied von Finanzvorstand Müller – Nachfolge ist bereits benannt
Nachfolger als Finanzvorstand und für das Operative Geschäft (COO) wird ab 1. Oktober Ivica Maric, bisher Executive Vice President Business Operations.
"Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Yves Müller für sein Engagement und seinen Beitrag zu HUGO BOSS in den vergangenen Jahren danken", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Murray. "Wir schätzen seine Leistungen und wünschen ihm für seine berufliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste."
Maric verfüge über "langjährige Erfahrung sowohl in der finanziellen Steuerung des Unternehmens als auch mit Blick auf unser operatives Geschäft". Darüber hinaus habe er in den vergangenen Jahren wichtige Digitalisierungs- und Effizienzprojekte implementiert und vorangetrieben und bringe damit die entscheidenden Kenntnisse für diese Position mit.
"Im Namen des Vorstands möchte ich Yves für die vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich danken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen", sagte CEO Daniel Grieder. Gleichzeitig freue er sich darauf, die gute Zusammenarbeit mit Ivica Maric in seiner neuen Funktion fortzusetzen.
Via XETRA gewinnt die HUGO BOSS-Aktie am Montag stellenweise 0,29 Prozent auf 38,25 Euro.
DJG/uxd/cln
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,27
|0,18%