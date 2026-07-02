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Gewinnrisiken? 02.07.2026 13:10:00

HUGO BOSS-Aktie resilient: UBS-Kursziel steigt trotz trüber Aussichten für Verbraucher

HUGO BOSS-Aktie resilient: UBS-Kursziel steigt trotz trüber Aussichten für Verbraucher

Warnsignale vor den Quartalszahlen: Die Schweizer Großbank UBS hebt zwar das Kursziel für HUGO BOSS leicht an, belässt die Einstufung jedoch bestehen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HUGO BOSS von 36,30 auf 38,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern agiere in einem zunehmend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. August. Der Druck auf die europäischen Verbraucher dürfte zunehmend sichtbar werden. Eine negative Überraschung sei möglich und eine Einengung der Jahreszielspannen nach unten zunehmend wahrscheinlich. Indes hätten die Fundamentaldaten angesichts des Übernahmeinteresses von Großaktionär Frasers an Bedeutung für den Anlagehintergrund verloren.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die HUGO BOSS-Aktie noch recht resilient und verliert im XETRA-Handel zeitweise moderate 0,10 Prozent auf 37,82 Euro.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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