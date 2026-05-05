HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Schwaches Auftaktquartal
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05.05.2026 08:46:00
HUGO BOSS-Aktie steigt: Schwaches Q1, aber bestätigte Ziele für 2026
Im Zeitraum Januar bis März sank der währungsbereinigte Umsatz um 6 Prozent auf 905 Millionen Euro von 999 Millionen im Vorjahr. Die Konsenserwartungen lagen bei 887 Millionen Euro. Das EBIT gab nach auf 35 Millionen Euro von 61 Millionen, erwartet worden waren 30 Millionen. Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf 3,9 Prozent von 6,1 Prozent, war aber besser als die erwarteten 3,4 Prozent. Nach Steuern und Dritten halbierte sich der Gewinn auf 17 Millionen Euro von 35 Millionen; je Aktie betrug er 0,24 Euro nach 0,51.
HUGO BOSS hatte unter CEO Daniel Grieder im Dezember das Jahr 2026 als ein "Jahr der Anpassung" angekündigt; erst 2027 werde eine Rückkehr zu Wachstum erwartet, das sich 2028 beschleunigen soll. Im Jahr 2026 werde ein Umsatz- und Gewinnrückgang in Kauf genommen, um sich neu auszurichten und mittelfristig wieder an frühere Profitabilitätsniveaus anzuknüpfen.
Grieder zufolge sei das "Marktumfeld im Laufe des ersten Quartals infolge der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten herausfordernder geworden". Vor diesem Hintergrund habe der Konzern sich auf das konzentriert, was er beeinflussen kann. "Wir haben spürbare Fortschritte bei der gezielten Refokussierung unserer Marken und Vertriebskanäle erzielt, einschließlich der Straffung unserer Produktsortimente und der weiteren Schärfung unserer globalen Vertriebspräsenz", sagte Grieder. Diese ersten Schritte, um das Geschäftsmodell strukturell zu schärfen und die langfristige Ertragsqualität zu stärken, schlügen sich bereits in der Umsatzentwicklung nieder.
HUGO BOSS überzeugt mit Resultaten - Analyst lobt Asien-Geschäft
Quartalszahlen von HUGO BOSS haben die Anleger am Dienstag zu Käufen inspiriert. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Modeschneiders vorbörslich 3,6 Prozent auf 37,12 Euro.
Etwas besser als am Markt erwartet, lautete die erste Reaktion der Analysten der kanadischen Bank RBC. Sie betonten die starke Entwicklung der Bruttomarge. Die betrieblichen Ausgaben hätten die Metzinger im Griff.
Ermutigend seien aber vor allem die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und das besser als gedacht gelaufene Einzelhandelsgeschäft von Boss.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker
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