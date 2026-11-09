HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Managementwechsel
|
09.11.2026 20:29:01
HUGO BOSS-Aktie steigt: Vertriebsvorstand tritt ab
Wie der mehrheitlich der britischen Frasers Group gehörende Modehersteller mitteilte, verlässt Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, das Unternehmen und hat sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. November niedergelegt.
Die von Timm verantworteten Aufgaben werden bis auf Weiteres unter HUGO BOSS-CEO Daniel Grieder und CFO und COO Ivica Maric aufgeteilt. Timm war seit Januar 2021 im Vorstand für den Vertrieb zuständig, 2024 übernahm er zusätzlich die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.
Zeitweise steigt die HUGO BOSS-Aktie im nachbörslichen Tradegate-Handel um 0,34 Prozent auf 38,46 Euro.
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