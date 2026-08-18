HUGO BOSS-Aktie tiefer: Frasers sammelt weitere Anteile ein

Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an HUGO BOSS weiter aufgestockt.

Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 47,89 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie versuchen bereits seit Mitte Juni das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das MDAX -Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro.

Die Konditionen hielt das Management von HUGO BOSS zwar für nicht ausreichend. Offenbar gelingt es Frasers aber trotzdem, weitere Anteile einzusammeln. Die zusätzliche Annahmefrist lief bis zum 13. August. Die EU-Komission hat der Übernahme zugestimmt. Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt.

Via XETRA zeigt sich die HUGO BOSS-Aktie zeitweise 0,66 Prozent leichter bei 37,85 Euro.

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METZINGEN (dpa-AFX)