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Übernahmefantasie 01.09.2026 11:22:00

HUGO BOSS-Aktie zieht an: Fraser will auf über 50 Prozent aufstocken

HUGO BOSS-Aktie zieht an: Fraser will auf über 50 Prozent aufstocken

Die Hugo-Boss-Aktie steigt auf ein Zwei-Monats-Hoch, nachdem Großaktionär Frasers Group eine Aufstockung auf über 50 Prozent angekündigt hat.

Die Aktien von HUGO BOSS sind am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate über 39 Euro gestiegen. Damit lagen sie fast 2 Prozent über ihrem XETRA-Schluss vom Montag und auf dem höchsten Niveau seit Juni.

Im XETRA-Haupthandel notiert die Aktie jedoch nur noch 0,75 Prozent im Plus bei 38,94 Euro.

Das Jahreshoch der Hugo-Boss-Aktien hatte zwischenzeitlich bei 40,52 Euro gelegen und damit deutlich über dem Frasers-Übernahmeangebot von 38 Euro vom Juni.

Frasers will Beteiligung an HUGO BOSS aufstocken

Die britische Frasers Group, HUGO BOSS' größter Aktionär, plant bei dem Modekonzern weiter aufzustocken und prüft ihre Unterstützung für den Aufsichtsratsvorsitzenden des Modekonzerns im MDAX. Wie Frasers mitteilte, plant das britische Unternehmen, Aktienbesitz und Stimmrechte auf mehr als 50 Prozent zu steigern von den derzeitigen 47,89 Prozent. Geschehen soll dies durch den Kauf weiterer Aktien oder Finanzinstrumente.

Per 24. August, nach Ende des Übernahmeangebots, hält Frasers 47,89 Prozent an Aktienbesitz und Stimmrechten an HUGO BOSS. Darüber hinaus sind Frasers 29,72 Prozent auf Finanzinstrumente wie Put-Optionen auf HUGO BOSS-Aktien zuzurechnen, die zwischen dem 18. Dezember 2026 und dem 21. Dezember 2029 fällig werden.

Laut Mitteilung prüft Frasers, ob der Aktionär Stephan Sturm als Vorsitzenden des Aufsichtsrats von HUGO BOSS weiterhin unterstützen werde. Sollte der Aktionär entscheiden, dass er Sturm die Unterstützung entzieht, würde er diese Entscheidung separat mitteilen, so Frasers in einer offiziellen Mitteilung über die London Stock Exchange.

Hugo Boss reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

dpa-AFX / DOW JONES

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Weitere Links:

HUGO BOSS-Aktie wenig bewegt: EU erlaubt Kauf durch Großaktionär Frasers

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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