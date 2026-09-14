HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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14.09.2026 13:31:58
Hugo-Boss-Aufsichtsratschef beugt sich dem Druck und legt Amt nieder
Stephan Sturm tritt spätestens Mitte Oktober zurück – Der Großaktionär Frasers ist kurz davor, die Mehrheit an Boss zu übernehmenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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