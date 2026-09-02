HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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02.09.2026 06:20:39
Hugo Boss beendet kurzfristig am 8. September Aktienrückkaufprogramm
DOW JONES--Hugo Boss beendet kurzfristig am 8. September sein kürzlich gestartetes Aktienrückkaufprogramm bis auf Weiteres. Wie der MDAX-Konzern am späten Dienstag mitteilte, folgt die Entscheidung auf die Ankündigung des größten Aktionärs Frasers Group, die Mehrheit an dem Modekonzern übernehmen und die Unterstützung für Aufsichtsratschef Stephan Sturm überprüfen zu wollen.
Seit dem Start der Aktienrückkäufe am 24. August bis einschließlich 1. September hat Hugo Boss den Angaben zufolge 124.044 eigene Aktien zu einem Gesamtbetrag von rund 4,8 Millionen Euro zurückerworben.
Das Unternehmen sei weiterhin von seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial überzeugt, teilte Hugo Boss mit. "Der Kapitalallokationsrahmen bleibt unverändert, und der Vorstand wird die Wiederaufnahme eines Aktienrückkaufprogramms zu gegebener Zeit prüfen."
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG
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|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,76
|0,28%