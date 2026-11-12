HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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12.11.2026 18:28:41
Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder legt Amt zum Jahresende nieder
DOW JONES--Personalwechsel an der Spitze der Hugo Boss AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 12:29 ET (17:29 GMT)
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|37,50
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