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13.11.2026 07:18:03

HUGO BOSS CEO Daniel Grieder To Step Down; Names David Epstein CEO

(RTTNews) - HUGO BOSS (BOSS.DE) announced that Daniel Grieder has decided to step down as Chief Executive Officer and will leave the company at his own request, effective December 31, 2026. The Supervisory Board has appointed David Epstein as Chief Executive Officer, effective January 1, 2027. David Epstein joins HUGO BOSS from Frasers Group, where he has served as Chief Brand Partnerships Officer since 2024.

"With this strong foundation in place, I am convinced that now is the right time for me to step down and hand over to the next generation of leadership. It has been an honor to lead HUGO BOSS, and I will always feel connected to its people and brands," said Daniel Grieder, CEO of HUGO BOSS.

At prior close on XETRA exchange, HUGO BOSS shares were trading at 38.39 euros.

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