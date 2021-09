HUGO BOSS-CEO: Werden unter dem Strich keine Filialen schließen - HUGO BOSS-Aktie gewinnt

"Wir werden mehr statt weniger Beschäftigte brauchen", sagte der Manager, der seit Juni 2021 im Amt ist, dem Manager Magazin. Der MDAX -Konzern beschäftigt derzeit rund 13.400 Mitarbeiter.

Grieder will aus HUGO BOSS mittelfristig durch Zukäufe ein Modekonglomerat machen. "In Europa gibt es im Premiumbereich anders als in den USA noch keine größeren Spieler", sagte der Manager. Er will bis 2026 rund 750 Millionen Euro investieren und dadurch den Umsatz auf bis zu 5 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Er sei schließlich nicht "fürs Sparen geholt worden", sagte er.

HUGO BOSS-Aktien legen im XETRA-Handel 0,61 Prozent zu auf 49,43 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)