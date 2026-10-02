HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Übernahme im Fokus 02.10.2026 13:04:00

HUGO BOSS-Chef Grieder äußert sich zu Frasers-Beteiligung

HUGO BOSS-Chef Grieder äußert sich zu Frasers-Beteiligung

HUGO BOSS-Chef Daniel Grieder sieht die Beteiligung der Frasers Group trotz deren wachsendem Einfluss nicht als Problem für die Strategie des Modekonzerns.

HUGO BOSS-Vorstandschef Daniel Grieder sieht in der Beteiligung der britischen Handelskette Frasers Group kein Problem für die Strategie des Modekonzerns. "Es spielt keine Rolle, wie viel Prozente Frasers am Ende hat", sagte Grieder der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Der Frasers-Konzern hatte die Beteiligung mit einem Übernahmeangebot auf 48 Prozent ausgebaut.

Über die Strategie für HUGO BOSS sei man sich mit Frasers "grundsätzlich einig". Allerdings räumte Grieder ein: "Ein neuer Investor bringt natürlich auch seine Sicht ein." Frasers habe bereits 1,5 Milliarden Euro in HUGO BOSS investiert. Der Vorstandschef geht davon aus, weiter im Amt zu bleiben. "Ich habe Ende 2024 für drei weitere Jahre unterschrieben, weil meine Mission bei HUGO BOSS noch nicht beendet ist. Ich habe mir hier noch einiges vorgenommen."

Frasers baut Einfluss bei HUGO BOSS aus

Die britische Frasers Group war mit einem freiwilligehn Übernahmeangebot für HUGO BOSS zuletzt gescheitert, baute aber ihre Macht im Unternehmen über die Besetzung des Chefpostens im Kontrollgremium mit Michael Murray merklich aus. Murray ist auch Vorstandschef (CEO) der Frasers Group. Den vorherigen Chefkontrolleur Stephan Sturm hatte der Großaktionär zuvor fallen lassen. Das Management von HUGO BOSS hatte das Übernahmeangebot nicht unterstützt.

Die Briten hielten zuletzt knapp 48 Prozent an HUGO BOSS und wollen weiter auf über 50 Prozent aufstocken. Frasers versucht bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei HUGO BOSS zu übernehmen. Der Konzern gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen, etwa am Onlineshop ASOS.

Die HUGO BOSS-Aktie legt im XETRA-Handel moderate 0,03 Prozent auf 37,99 Euro zu.

METZINGEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Machtkampf mit Frasers fordert erstes prominentes Opfer
HUGO BOSS-Aktie in Grün: Abschied von Finanzvorstand Müller – Nachfolge ist bereits benannt
HUGO BOSS-Aktie stabil: Frasers-Chef übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com,Pere Rubi / Shutterstock.com,Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
21.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 5,81 -2,35% ASOS plc
Frasers Group PLC Registered Shs 9,55 1,06% Frasers Group PLC Registered Shs
HUGO BOSS AG 37,89 -0,03% HUGO BOSS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen