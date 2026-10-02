HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Übernahme im Fokus
|
02.10.2026 13:04:00
HUGO BOSS-Chef Grieder äußert sich zu Frasers-Beteiligung
Über die Strategie für HUGO BOSS sei man sich mit Frasers "grundsätzlich einig". Allerdings räumte Grieder ein: "Ein neuer Investor bringt natürlich auch seine Sicht ein." Frasers habe bereits 1,5 Milliarden Euro in HUGO BOSS investiert. Der Vorstandschef geht davon aus, weiter im Amt zu bleiben. "Ich habe Ende 2024 für drei weitere Jahre unterschrieben, weil meine Mission bei HUGO BOSS noch nicht beendet ist. Ich habe mir hier noch einiges vorgenommen."
Frasers baut Einfluss bei HUGO BOSS aus
Die britische Frasers Group war mit einem freiwilligehn Übernahmeangebot für HUGO BOSS zuletzt gescheitert, baute aber ihre Macht im Unternehmen über die Besetzung des Chefpostens im Kontrollgremium mit Michael Murray merklich aus. Murray ist auch Vorstandschef (CEO) der Frasers Group. Den vorherigen Chefkontrolleur Stephan Sturm hatte der Großaktionär zuvor fallen lassen. Das Management von HUGO BOSS hatte das Übernahmeangebot nicht unterstützt.
Die Briten hielten zuletzt knapp 48 Prozent an HUGO BOSS und wollen weiter auf über 50 Prozent aufstocken. Frasers versucht bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei HUGO BOSS zu übernehmen. Der Konzern gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen, etwa am Onlineshop ASOS.
Die HUGO BOSS-Aktie legt im XETRA-Handel moderate 0,03 Prozent auf 37,99 Euro zu.
METZINGEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5,81
|-2,35%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|9,55
|1,06%
|HUGO BOSS AG
|37,89
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.