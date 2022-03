Hugo Boss: Eigenes Geschäft von Ukraine-Krieg "kaum betroffen"

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss sieht das eigene Geschäft vom Ukraine-Krieg CFO Yves Mueller zufolge "kaum betroffen", weder in Russland, noch in der Ukraine, noch in anderen Regionen Osteuropas. "Aus heutiger Sicht sind wir überzeugt, dass wir das entfallende Geschäfts durch die Entwicklung in anderen Segmenten ausgleichen können", sagte CEO Daniel Grieder. "Wir hoffen, dass wir die Stores wieder im zweiten Halbjahr öffnen können," so Grieder. Beide Manager sprachen während der Online-Pressekonferenz.

Auf die Ukraine entfällt laut Mueller weniger als 1 Prozent des Beschaffungsvolumens (Sourcing). Der Konzern evaluiere derzeit alle Optionen dafür in Europa, unter anderem an seinem Produktionsstandort in der Türkei. In der Ukraine habe der Modekonzern kein eigenes Geschäft, der Markt sei in der Hand von Geschäftspartnern. In Russland hat der Konzern seine 28 Points of Sale seit Mittwoch geschlossen, die Entscheidung sei am Montagmorgen gefallen. Die 200 Beschäftigten bekommen weiter ihr Gehalt, die Marketing-Kampagne habe der Konzern bereits eine Woche zuvor beendet.

"Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten und unsere Maßnahmen und finanzielle Unterstützung entsprechend anpassen", sagte CEO Grieder. "Wir hoffen auf eine friedliche Lösung des Konflikts."

Hugo Boss hat seit 9. März in Russland seine Stores vorübergehend geschlossen und dort alle eigenen Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten eingestellt. Wie der Modehersteller mitteilte, machten Russland und Ukraine zusammen 2021 rund 3 Prozent des Konzernumsatzes aus.

