HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
16.09.2026 11:10:10
Hugo Boss names Mike Ashley’s son-in-law as new chair
Michael Murray’s appointment at German fashion group follows Stephan Sturm’s exit this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,04
|0,24%