HUGO BOSS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HUGO BOSS hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 1,28 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,24 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,61 EUR. Im letzten Jahr hatte HUGO BOSS einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,27 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,31 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,46 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4,22 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at