Hugo Boss öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hugo Boss gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,05 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at