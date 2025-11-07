Hugo Boss stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hugo Boss hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,16 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,960 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at