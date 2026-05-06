HUGO BOSS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HUGO BOSS hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 905,0 Millionen EUR – eine Minderung von 9,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 999,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at