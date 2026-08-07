Hugo Boss verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hugo Boss hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at