HUGO BOSS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HUGO BOSS präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,850 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

HUGO BOSS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 946,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at