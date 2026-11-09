HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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09.11.2026 18:39:40
Hugo Boss: Vertriebsvorstand Oliver Timm geht zum 30. November
DOW JONES--Hugo Boss verliert Ende des Monate seinen Vertriebsvorstand und stellvertretenden CEO. Wie der mehrheitlich der britischen Frasers Group gehörende Modehersteller mitteilte, verlässt Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, das Unternehmen und hat sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. November niedergelegt.
Die von Timm verantworteten Aufgaben werden bis auf Weiteres unter CEO Daniel Grieder und CFO und COO Ivica Maric aufgeteilt. Timm war seit Januar 2021 im Vorstand für den Vertrieb zuständig, 2024 übernahm er zusätzlich die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2026 12:39 ET (17:39 GMT)
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