HUGO BOSS vz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HUGO BOSS vz präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HUGO BOSS vz 905,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 999,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at