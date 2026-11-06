HUGO BOSS vz hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HUGO BOSS vz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HUGO BOSS vz ein EPS von 0,850 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HUGO BOSS vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 946,0 Millionen EUR im Vergleich zu 989,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at