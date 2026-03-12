HUGO BOSS vz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HUGO BOSS vz hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS vz 1,21 EUR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat HUGO BOSS vz mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,61 EUR. Im Vorjahr hatte HUGO BOSS vz 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,87 Prozent auf 4,27 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte HUGO BOSS vz 4,31 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at