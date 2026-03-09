HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

09.03.2026 12:50:38

Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzerns HUGO BOSS will bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Details zum Aktienrückkaufprogramm wie etwa das Startdatum soll es vor Beginn des Programms geben, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Der Kauf der Aktien soll aus dem Barmittelzufluss finanziert werden. Die zurückerworbenen Papiere will der Modekonzern einziehen.

Gleichzeitig wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr nur das gesetzliche Minimum ausschütten. Der Hauptversammlung soll eine Mindestdividende je Aktie von 4 Cent vorgeschlagen werden, teilte Hugo Boss weiter mit. Ein Jahr zuvor hatten die Aktionäre noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen.

Im Schnitt würde mit der Mindestdividende und dem Aktienrückkauf eine jährliche Aktionärsrendite erzielt, die in etwa dem für 2024 ausgeschütteten Niveau entspreche. Zudem werde damit das Unternehmen finanziell flexibler, hieß es.

Die Aktie konnte von der Ankündigung des Aktienrückkaufs nur kurz profitieren und gab entsprechende Kursgewinne schnell wieder ab./mne/nas

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
