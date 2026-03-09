HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
09.03.2026 12:50:38
Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzerns HUGO BOSS will bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Details zum Aktienrückkaufprogramm wie etwa das Startdatum soll es vor Beginn des Programms geben, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Der Kauf der Aktien soll aus dem Barmittelzufluss finanziert werden. Die zurückerworbenen Papiere will der Modekonzern einziehen.
Gleichzeitig wollen der Vorstand und der Aufsichtsrat den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr nur das gesetzliche Minimum ausschütten. Der Hauptversammlung soll eine Mindestdividende je Aktie von 4 Cent vorgeschlagen werden, teilte Hugo Boss weiter mit. Ein Jahr zuvor hatten die Aktionäre noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen.
Im Schnitt würde mit der Mindestdividende und dem Aktienrückkauf eine jährliche Aktionärsrendite erzielt, die in etwa dem für 2024 ausgeschütteten Niveau entspreche. Zudem werde damit das Unternehmen finanziell flexibler, hieß es.
Die Aktie konnte von der Ankündigung des Aktienrückkaufs nur kurz profitieren und gab entsprechende Kursgewinne schnell wieder ab./mne/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|35,64
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.