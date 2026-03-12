Hugo Boss: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hugo Boss präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,45 Milliarden USD geschätzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,810 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hugo Boss mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 USD und einem Umsatz von 4,93 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at