Hugo Games A-S Bearer lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Hugo Games A-S Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1,6 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hugo Games A-S Bearer 1,1 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at