Huhtamäki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Huhtamäki hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 980,5 Millionen EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,06 Milliarden EUR eingefahren.

Huhtamäki hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,96 Milliarden EUR – eine Minderung um 4,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,13 Milliarden EUR eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,47 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,98 Milliarden EUR, befunden.

