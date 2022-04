Huhtamäki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huhtamäki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,630 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 801,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at