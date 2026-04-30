Huitong Construction Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huitong Construction Group A hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Huitong Construction Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huitong Construction Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,4 Millionen CNY im Vergleich zu 264,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at