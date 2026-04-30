|
30.04.2026 06:31:29
Huitong Construction Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Huitong Construction Group A hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Huitong Construction Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huitong Construction Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,4 Millionen CNY im Vergleich zu 264,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!