Hulic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hulic ließ sich am 28.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hulic die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,34 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 181,63 Milliarden JPY – ein Plus von 18,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hulic 153,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 38,74 JPY sowie einem Umsatz von 151,28 Milliarden JPY in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 101,09 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 95,23 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 447,08 Milliarden JPY gegenüber 339,65 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 95,93 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 411,15 Milliarden JPY erwartet.

