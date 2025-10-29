Hulic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hulic hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,74 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 124,14 Milliarden JPY gegenüber 110,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at