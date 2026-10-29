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29.10.2026 06:31:29
Hulic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hulic hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hulic ein EPS von 20,73 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,13 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 124,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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