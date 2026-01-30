30.01.2026 06:31:29

Hulic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hulic hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 70,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 62,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 303,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hulic 276,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 150,50 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 134,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hulic im vergangenen Geschäftsjahr 727,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hulic 591,62 Milliarden JPY umsetzen können.

