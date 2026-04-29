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29.04.2026 06:31:29
Hulic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hulic hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 23,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hulic 22,57 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 226,84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 156,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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