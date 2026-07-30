Hulic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hulic hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 41,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hulic 36,49 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Hulic im vergangenen Quartal 189,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hulic 143,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at