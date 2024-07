Hulk Hogan heizt Publikum bei Republikaner-Parteitag an

MILWAUKEE (dpa-AFX) - Der Ex-Wrestler Hulk Hogan hat am letzten Abend des Parteitags der Republikaner für tosenden Jubel im Saal gesorgt. " Donald Trump ist der stärkste von allen", heizte er die Menge in Milwaukee an, nachdem er sich zunächst sein Jackett ausgezogen und dann sein mit einer US-Flagge bedrucktes schwarzes T-Shirt vom Leib gerissen hatte - darunter trug er ein ärmelloses, knallrotes Shirt, auf dem "Trump - Vance 2024" stand. J.D. Vance ist Trumps Vizepräsidentschaftskandidat.

Von der Tribüne aus hörte der frisch gekürte Präsidentschaftskandidat dem Ex-Wrestler offensichtlich gut gelaunt zu. Die Stimmung im Saal kochte über wie zuvor nur an wenigen Stellen, etwa zur Begrüßung von Trump. Der 70-jährige Hogan wurde auch mit Serien und Filmen berühmt. Er unterstützte einst Ex-Präsident Barack Obama , einen Demokraten, gab aber im Jahr 2011 bekannt, dies nicht mehr zu tun./gei/DP/zb