Humacyte Aktie
WKN DE: A3CZBW / ISIN: US44486Q1031
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10.11.2026 13:33:49
Humacyte, Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Humacyte, Inc. (HUMA) reported Loss for third quarter of -$15.54 million
The company's earnings totaled -$15.54 million, or -$0.06 per share. This compares with -$17.51 million, or -$0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 36.8% to $1.03 million from $0.753 million last year.
Humacyte, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$15.54 Mln. vs. -$17.51 Mln. last year. -EPS: -$0.06 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $1.03 Mln vs. $0.753 Mln last year.
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