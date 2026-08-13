Humacyte informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Humacyte hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at