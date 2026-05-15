Humacyte stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Humacyte äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Humacyte ein EPS von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at