Humacyte verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Humacyte ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Humacyte die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,33 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at