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30.03.2026 06:31:29
Humacyte: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Humacyte lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 USD. Im Vorjahr waren -1,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,318 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,52 Millionen USD belaufen.
Redaktion finanzen.at
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